Son Dakika Haberleri: Güngören'de Çatı Yangını Korkuttu

Güngören'de Çatı Yangını Korkuttu

25 dakika önce

Güngören'de 5 katlı bir binanın çatısında tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı.

Güngören'de Çatı Yangını Korkuttu, System.String[]
Güngören'de 5 katlı bir binanın çatısında tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olay, akşam saatlerinde Güngören Güneştepe Mahallesi Konak Sokak'ta 5 katlı bir binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin çatısında izolasyon malzemesi ile tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı. Alevlerin çatıdan yükselmesiyle çalışanlar durumu 112 Acil Servise bildirdi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, vatandaşlar panik yaşadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Kimsenin yaralanmadığı yangında binanın çatısında hasar meydana geldi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 08:21 Kaynak: İHA

Konak, İtfaiye, Güngören, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Baltayla Vapurda Panik Yaratan Şahıs Serbest Bırakıldı Ana Sınıfı Öğretmeni, Erkek Arkadaşını Bıçaklayıp Rehin Aldı

Anne, İki Çocuğuyla Birlikte Alevlerin Ortasında Kaldı Öğrencileri Taşıyan Minibüs Yolda Alev Alev Yandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 20:46:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güngören'de Çatı Yangını Korkuttu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]