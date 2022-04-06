GÜNGÖREN'DE ÇAYEVİNE BASKINDA SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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GÜNGÖREN'DE ÇAYEVİNE BASKINDA SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

06.04.2022 10:27
GÜNGÖREN'DE ÇAYEVİNE BASKINDA SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

GÜNGÖREN'de alkol alarak çevreye zarar veren kişilerle ilgili ihbarı değerlendiren polis ekipleri, çayevi olarak faaliyet gösteren işyerine baskın düzenledi.

GÜNGÖREN'de alkol alarak çevreye zarar veren kişilerle ilgili ihbarı değerlendiren polis ekipleri, çayevi olarak faaliyet gösteren işyerine baskın düzenledi. Çayevinin merdiven altı bölmelerinden sahte içki ele geçirildi.

Güngören Sanayi Mahallesinde 30 Mart tarihinde alkol kullanımından kaynaklı çevreye rahatsızlık veren kişilerin bulunduğu yönünde bilgi alan polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda, Sanayi Mahallesindeki sokakta çayevi olarak faaliyet gösteren bir işyerinin kaçak ve sahte içki bulundurduğu belirlendi.

İşyerinin merdiven altı bölmesinde yapılan kontrolde 8 şişe sahte bandrollü olduğu değerlendirilen kaçak viski, 3 adet 1 litrelik pet şişeler halinde 3 litre etil alkol ele geçirildi. Konu ile ilgili '5607 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan hakkında işlem yapılan işyeri sahibi S.A., (48) işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

GÜNGÖREN'DE ÇAYEVİNE BASKINDA SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ
GÜNGÖREN'DE ÇAYEVİNE BASKINDA SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ
GÜNGÖREN'DE ÇAYEVİNE BASKINDA SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GÜNGÖREN'DE ÇAYEVİNE BASKINDA SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: GÜNGÖREN'DE ÇAYEVİNE BASKINDA SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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