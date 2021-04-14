GÜNGÖREN'DE CEP TELEFONUNU BÖYLE ÇALDI - Son Dakika

GÜNGÖREN'DE CEP TELEFONUNU BÖYLE ÇALDI

GÜNGÖREN'DE CEP TELEFONUNU BÖYLE ÇALDIEmin YEŞİL/İSTANBUL, (DHA) Güngören'de, yük indiren sürücünün park halindeki aracından cep telefonunun çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

GÜNGÖREN'DE CEP TELEFONUNU BÖYLE ÇALDI Emin YEŞİL/İSTANBUL, (DHA) Güngören'de, yük indiren sürücünün park halindeki aracından cep telefonunun çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Güngören Akıncılar Mahallesi Salcı Sokak'ta geçtiğimiz perşembe saat 16.20 sıralarında meydana geldi. Tekstil atölyesine malzeme getiren Hasan Hüseyin Önal, hafif ticari aracını sokak üzerinde park etti. Cep telefonunu araçta bırakan Önal, getirdiği malzemeleri tekstil atölyesine taşımaya başladı. Soğukkanlı bir şekilde gelen bir kişi, aracın kapısını açıp, cep telefonunu çalarak, ayrıldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, aracını park eden Önal'ın malzemeleri taşıdığı ve hırsızın kapıyı açarak cep telefonunu çalarak, ayrıldığı görülüyor.

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