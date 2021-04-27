Güngören'de bir apartmanın bodrum katındaki dairede çıkan yangında yabancı uyruklu 1 çocuk ve 1 kadın dumandan etkilendi.

Güngören Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın bodrum katındaki dairenin mutfağında yangın çıktı. Evden çıkan dumanları görenlerin bildirmesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, dumandan etkilenen yabancı uyruklu 1 çocuk ve 1 kadını daireden çıkardıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. Dumandan etkilenenlerin tedavisi ambulansta yapılırken, dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Kadın ve çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, evde hasar meydana geldi.

KÜÇÜK ÇOCUK VE YAŞLI TEYZE DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangının çıktığı binanın yanındaki apartmanda yaşayan Sümeyye Çelik, Dumanları gördük. Ondan sonra evden çıkanları da görünce itfaiyeyi aradık. Hepsi evden çıktıktan sonra uzaklaştık. İtfaiye ve polis ekibi hemen gelip, müdahale etti. Küçük çocuk ve yaşlı teyze dumandan etkilendi. Üst kattakiler apartmanda kaldı. 2'nci kattakiler de balkondan atladı. Şu anda birine ciddi anlamda bir zarar yok ifadelerini kullandı.