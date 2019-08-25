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Güngören'de cinayet

1 saat önce

Güngören'de, tartıştığı eşini bıçakla öldürdüğü öne sürülen kadın gözaltına alındı.

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Güngören'de, tartıştığı eşini bıçakla öldürdüğü öne sürülen kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Mızrak Sokağı'ndaki bir binanın giriş katında oturan Hülya Ö. ve eşi Kadir Ö, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hülya Ö, Kadir Ö'yü bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Kadir Ö'nün hayatını kaybettiği tespit edildi.

Hülya Ö, gözaltına alındı, polisin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Fevzi Çakmak Mahallesi, Güngören, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 08:10 Kaynak: AA
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