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Güngören'de cinayet; bir kadın kocasını bıçaklayarak öldürdü

45 dakika önce

İstanbul Güngören'de bir kadın tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü.

Güngören'de cinayet; bir kadın kocasını bıçaklayarak öldürdü, System.String[]

İstanbul Güngören'de bir kadın tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü. Olay, saat 19.00 sıralarında Güngören Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Mızrak Sokak'ta bulunan bir evde yaşandı. İddiaya göre, Hülya Ö. isimli kadın evde henüz bilinmeyen bir sebeple kocası Kadir Ö. ile tartışmaya başladı. Karı koca arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Hülya Ö. eline aldığı bıçakla kocasını bıçakladı. Evden seslerin geldiğini duyan komşuları, sağlık ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kocasının cansız bedeni başında bekleyen kadını gözaltına aldı. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Kadir Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Evin giriş kapısına güvenlik şeridi çeken polis ekipleri incelemelerde bulunurken, Hülya Ö. ise polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Vedat Bayraktar/İHA)

İstanbul, Güngören, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 08:55 Kaynak: İHA
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