Üye Girişi
Güngören'de darp iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Güngören'de darp iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı

06.01.2022 23:52

Güngören'de bir kişiyi darbederek yaraladıkları gerekçesiyle 4 şüpheli gözaltına alındı.

Güngören'de bir kişiyi darbederek yaraladıkları gerekçesiyle 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, önceki gün Merkez Mahallesi'nde İbrahim H.D'ye, iş arkadaşı olan kızı evinin önünde öpmeye çalıştığı iddiasıyla çevredeki vatandaşlar ve kızın ailesi tarafından müdahale edildi.

Darbedildikten sonra polise teslim edilen İbrahim H.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bugün akşam saatlerinde evinin yakınına gittikleri İbrahim H.D'yi Kumru Sokak'ta yakalayan kızın ailesi, kısa süreli tartışmanın ardından genci darbetti.

Çevredekiler araya girerken, İbrahim H.D yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, konuya ilişkin 4 kişiyi gözaltına aldı.

İbrahim H.D'nin, aynı iş yerinde çalıştığı kızla aralarında gönül ilişkisi bulunduğunu iddia ettiği öğrenildi.

Öte yandan, olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Güngören'de darp iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı
Güngören'de darp iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı
Güngören'de darp iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı

YORUMLAR
500

Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güngören'de darp iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


Demet Akalın'ın kızı ile eşi Okan Kurt halayda "düz duvara tırmanma" akımına uydu Demet Akalın'ın kızı ile eşi Okan Kurt halayda "düz duvara tırmanma" akımına uydu         
23:51
Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi         
17:46
Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız         
17:19
Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı         
16:42
İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı         
14:24
Casusluktan tutuklanan DEVA Parti'li Metin Gürcan'ın 20 yıla kadar hapsi istendi Casusluktan tutuklanan DEVA Parti'li Metin Gürcan'ın 20 yıla kadar hapsi istendi         
12:53
Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı         
11:26
Gelin Evi programında şaşırtan diyalog! Shakespeare'i aile büyüğü sandı Gelin Evi programında şaşırtan diyalog! Shakespeare'i aile büyüğü sandı         
11:00
Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş         
10:31
Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi         
10:30
Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi         
10:28
FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte         
10:13
Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi         
10:12
TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı         
09:56
Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi         
08:33
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:32
Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı         
08:29

Son Dakika Haberleri
23:41 İntihar eden çocuk gelinin erkek kardeşi de canına kıydı! Arkasında da acı bir ayrıntı bıraktı
23:32 Türkiye'nin savaş uçağı işte böyle olacak! Tanıtımı yayınlandı
23:29 Otomobilde silahlı saldırıya uğradıktan sonra yaralı halde kullandığı araçla kardeşini hastaneye getirdi ama hayatını kurtaramadı
22:49 Kimlik kartına e-imza yüklenmesi, 50 ilde 10 Ocak itibarıyla başlayacak
22:42 Yılbaşı gecesinde 1 kişinin başından vurularak yaşamını yitirmesiyle ilgili polis memuru tutuklandı
22:16 Fatih'te okulda yemekten zehirlenen bir çok öğrenci hastanelere kaldırıldı
22:06 Trabzonspor esprili Edin Visca paylaşımı yaptı, Cem Yılmaz'dan anında cevap geldi
21:38 Son Dakika: Bakan Özer, "Kılıçdaroğlu'nu neden bakanlığa almadınız?" sorusunu cevapladı: Protokol kapısına gelmedi
21:21 Kameralar önünde milli eğitim müdürü ve okul müdürünü fırçalayan Bakan Özer, o anlar hakkında konuştu
21:14 Son dakika! THY, Kazakistan seferlerini durdurdu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 00:13:20. #1.12#
SON DAKİKA: Güngören'de darp iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement