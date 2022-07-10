Güngören'de de 9 hafriyat kamyonu su altında kaldı - Son Dakika
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Güngören'de de 9 hafriyat kamyonu su altında kaldı

10.07.2022 15:36
Güngören'de de 9 hafriyat kamyonu su altında kaldı

GÜNGÖREN'de su dolan şantiye alanında 9 hafriyat kamyonu ve bir iş makinası su altında kaldı.

GÜNGÖREN'de su dolan şantiye alanında 9 hafriyat kamyonu ve bir iş makinası su altında kaldı. Bağcılar'da  da su basan şantiyede 11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesinin su altında kalmıştı.

Mareşal Çakmak Mahallesi Soğanlı Caddesi üzerinde bulunan belediyeye ait otopark şantiyesi sağanak yağış sonrası su altında kaldı. Sabah saatlerinde göle dönen şantiye alanında bulunan 9 hafriyat kamyonu ve bir iş makinası sular içinde kalarak zarar gördü. Belediye ekiperinin suyu tahliye çalışmaları sürüyor.

"BİR ANDA BASTIRINCA KAMYONLARDA SUYUN İÇİNDE KALDI"Mahalle sakini Hüseyin Üzer, "Ani bastıran yağmur sonrası su doldu. Hafriyat kamyonları vardı bayram tatili olduğu için oraya çektiler, bayram sonrası çalışma devam edecek diye. Bir anda bastırınca kamyonlarda suyun içinde kaldı. Maddi zarar var, gördüğümüz kadarıyla" dedi. Bağcılar'da  da su basan şantijede 11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesinin su altında kalmıştı.


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Kaynak: DHA

Bağcılar, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güngören'de de 9 hafriyat kamyonu su altında kaldı - Son Dakika

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