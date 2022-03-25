Güngören'de dehşet saçan pitbull cinsi köpek barınağa götürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Güngören'de dehşet saçan pitbull cinsi köpek barınağa götürüldü

25.03.2022 16:46
Güngören'de dehşet saçan pitbull cinsi köpek barınağa götürüldü

Güngören'de bir genci bacağından ısıran pitbull cinsi köpek, sahibinden alınarak barınağa götürüldü.

Güngören'de bir genci bacağından ısıran pitbull cinsi köpek, sahibinden alınarak barınağa götürüldü. Köpeğin sahibinin ise gözaltına alındığı öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz çarşamba günü saat 15.30 sıralarında Güngören'de yaşandı. İddiaya göre, ağızlıksız bir şekilde gezdirilen pitbull cinsi köpek, sokakta bir gence saldırarak bacağından ısırmıştı. Bir vatandaşlar tarafından kurtarılan genç, olayı şans eseri küçük sıyrıklarla atlatmış, dehşet anları ise kameraya yansımıştı.

Güngören Haznedar Mahallesinde meydana gelen olayın ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan araştırmalarda, Y.T. isimli şahsın yaralı olarak hastaneye başvurduğu öğrenilirken, görüntülerde yer alan köpeğin sahibinin H.H.A. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Çalışmaların devamında olayda mağdur olan Y.T. isimli şahsın 23 suç kaydı olduğu ve "gasp" suçundan faili firar olarak arandığı belirlendi. Y.T. ile birlikte farklı konulardan 9 suç kaydı bulunduğu belirlenen köpek sahibi H.H.A. ise yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili muhafaza altına alınan 2 pitbull cinsi köpek barınağa götürülmek üzere belediye görevlilerine teslim edildi.

(Veysel Ensar Gökçegözog/İHA)

Güngören'de dehşet saçan pitbull cinsi köpek barınağa götürüldü

YORUMLAR
500
Konya'da başıboş pitbull cinsi köpek yakalanarak barınağına götürüldü Konya'da başıboş pitbull cinsi köpek yakalanarak barınağına götürüldü Güngören'de pitbull cinsi köpeğin saldırdığı genç yaralandı Güngören'de pitbull cinsi köpeğin saldırdığı genç yaralandı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Güngören'de dehşet saçan pitbull cinsi köpek barınağa götürüldü - Son Dakika


Son Dakika
17:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefete gelin dedik, Bay Kemal gelmedi.
17:31 Salih Özcan, Türkiye A Milli Takımı'nı seçti!
17:15 Son Dakika: Rusya savaşın 30. gününde kayıplarını açıkladı: 1351 asker öldü, 3 bin 825 asker yaralı
17:02 Son Dakika: ABD Başkanı Biden'la görüşmek için yola çıkmıştı! Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın olduğu uçak Varşova'ya dönerek acil iniş yaptı
17:00 Volkan Demirel'den şaşırtan açıklama: Benim zamanımda sosyal medya olsa oynamazdım
16:47 Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'daki operasyonun birinci etabı tamamlandı
16:36 AK Partili Şamil Tayyar'ın Bekir Pakdemirli'ye tepkisi dinmiyor!
16:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e, "Barış için atılacak adımın mimarı sen olmalısın" diyecek
16:30 CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Kucaklaşmadığımız kesimlerle kucaklaşmak istiyoruz!
16:16 Mesut Özil kadro dışı bırakıldı ama "Aslolan Fenerbahçe'dir" diyerek, taraftarın gönlüne taht kurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 17:52:08. #1.12#
SON DAKİKA: Güngören'de dehşet saçan pitbull cinsi köpek barınağa götürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement