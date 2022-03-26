Güngören'de dehşet saçan pitbull cinsi köpek barınağa götürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Güngören'de dehşet saçan pitbull cinsi köpek barınağa götürüldü

26.03.2022 00:57
Güngören'de dehşet saçan pitbull cinsi köpek barınağa götürüldü

Güngören'de bir genci bacağından ısıran pitbull cinsi köpek, sahibinden alınarak barınağa götürüldü.

Güngören'de bir genci bacağından ısıran pitbull cinsi köpek, sahibinden alınarak barınağa götürüldü. Köpeğin sahibinin ise gözaltına alındığı öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz çarşamba günü saat 15.30 sıralarında Güngören'de yaşandı. İddiaya göre, ağızlıksız bir şekilde gezdirilen pitbull cinsi köpek, sokakta bir gence saldırarak bacağından ısırmıştı. Bir vatandaşlar tarafından kurtarılan genç, olayı şans eseri küçük sıyrıklarla atlatmış, dehşet anları ise kameraya yansımıştı.

Güngören Haznedar Mahallesinde meydana gelen olayın ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan araştırmalarda, Y.T. isimli şahsın yaralı olarak hastaneye başvurduğu öğrenilirken, görüntülerde yer alan köpeğin sahibinin H.H.A. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Çalışmaların devamında olayda mağdur olan Y.T. isimli şahsın 23 suç kaydı olduğu ve "gasp" suçundan faili firar olarak arandığı belirlendi. Y.T. ile birlikte farklı konulardan 9 suç kaydı bulunduğu belirlenen köpek sahibi H.H.A. ise yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili muhafaza altına alınan 2 pitbull cinsi köpek barınağa götürülmek üzere belediye görevlilerine teslim edildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Didim'de can dostlar emin ellerde Didim'de can dostlar emin ellerde Sürünün saldırdığı köpeği, başkan yardımcısı kurtardı; o anlar kamerada Sürünün saldırdığı köpeği, başkan yardımcısı kurtardı; o anlar kamerada

Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Güngören'de dehşet saçan pitbull cinsi köpek barınağa götürüldü - Son Dakika


Son Dakika
01:02 Zelenski uyardı: Ukrayna halkı bunu kesinlikle kabul etmeyecek
00:54 Aziz Yıldırım, Mesut Özil'e haber yolladı: Sana söz veriyorum
00:34 Ümit Milli Takım, İskoçya'yı 2-0 mağlup etti!
00:27 Son seçim anketinde AK Parti'nin oyları yükselişte!
00:12 Emmanuel Macron: Mariupol kentini terk etmek isteyenler için Türkiye ve Yunanistan ile insani operasyon düzenleyeceğiz
00:05 Valerien Ismael, Beşiktaş'a gelir gelmez ilk kuralı koydu!
23:25 Usulsüzlük soruşturması kapsamında Juventus'un yıldızları ifadeye çağrıldı!
23:13 Kız çocuklarının eğitimlerinin askıya alınmasına tepki olarak ABD, Taliban'la görüşmeyi reddetti!
22:47 Ersin Destanoğlu yaptığı kurtarışla gönülleri fethetti!
22:25 Ukrayna ve Rusya savaşıyla ilgili profesörden tepki çeken sözler: Putin'in yerinde olsam küçük bir NATO ülkesine nükleer atarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 01:25:54. #1.11#
SON DAKİKA: Güngören'de dehşet saçan pitbull cinsi köpek barınağa götürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement