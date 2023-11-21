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Yapılan iğne dudağını uyuşturucunca diş hekimini darbetti! Anbean kamerada - Son Dakika

Yapılan iğne dudağını uyuşturucunca diş hekimini darbetti! Anbean kamerada

İstanbul Güngören'de iddiaya göre diş için kliniğe giden bir vatandaş yapılan iğne sonrası dudağı uyuşunca kadın diş hekimini yaralayıp kliniği de dağıttı. Olay yerinden kaçan şahıs, polis ekiplerince aranırken yaşananlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

21.11.2023 - 14:14,  Güncelleme: 14:14
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İstanbul Güngören'de iddiaya göre diş için kliniğe giden bir vatandaş yapılan iğne sonrası dudağı uyuşunca kadın diş hekimini yaralayıp kliniği de dağıttı. Olay yerinden kaçan şahıs, polis ekiplerince aranırken yaşananlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"DUDAĞIMA NE YAPTINIZ?"

Güngören Gençosman Mahallesi'nde Okan Kocaöz, diş ağrısı şikayetiyle 11 Kasım Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında diş Hekimi P. C.'nin kliniğine geldi. Diş hekimi P. C., Okan Kocaöz'ün dişine iğne yaparak müdahalede bulundu. İddiaya göre, iğnenin ardından Kocaöz dudağının uyuştuğunu söyledi. "Dudağıma ne yaptınız?" diye bağıran Kocaöz, klinikte bulunan sandalyeyle eşyalara zarar vermeye başladı.

ORTALIĞI DAĞITTI

Diş hekimi P. C., bu sırada şüpheliye engel olmak istedi ancak başarılı olamadı. Saldırgan, sandalyeyle diş hekimini ayağından yaraladıktan sonra klinikten ayrıldı. Kadın hekim, durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek saldırganın eşgalini belirledi.

'Dudağıma ne yaptınız?' deyip önce diş hekimini darbetti, ardından ofisi dağıttı

SUÇ DOSYASI KABARIK

Saldırganın emniyette tehdit, kasten yaralama, açıktan hırsızlık olmak üzere 20 suç kaydının olduğu da tespit edildi. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan saldırganın klinikte sandalyeyle eşyalara zarar vermesi, diş hekimi P. C.'yi ayağından yaralaması ve klinikten ayrılma anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Yapılan iğne dudağını uyuşturucunca diş hekimini darbetti! Anbean kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yapılan iğne dudağını uyuşturucunca diş hekimini darbetti! Anbean kamerada - Son Dakika
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