Güngören'de doğalgaz patlaması: 1 yaralı (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güngören'de doğalgaz patlaması: 1 yaralı (3) - Son Dakika

Güngören'de doğalgaz patlaması: 1 yaralı (3)

1 saat önce

Güngören'de bir binada meydana gelen doğalgaz kaynaklı patlama sonucu ulaşıma kapatılan Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı'nın geçtiği Abdi İpekçi Caddesi yaklaşık 3 saat sonra yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı.

Güngören'de doğalgaz patlaması: 1 yaralı (3), System.String[]
Güngören'de bir binada meydana gelen doğalgaz kaynaklı patlama sonucu ulaşıma kapatılan Bağcılar- Kabataş Tramvay Hattı'nın geçtiği Abdi İpekçi Caddesi yaklaşık 3 saat sonra yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı.

Güngören'de 5 katlı bir binanın ikinci katında meydana gelen ve 1 kişinin yaralandığı olay sonrası polis ekipleri Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı'nın geçtiği Abdi İpekçi Caddesi'ni yaya ve araç trafiğine kapattı. Polis, itfaiye ve İGDAŞ ekipleri patlamanın yaşandığı daire ve çevresine uzun süre olay yeri incelemesi yaptı. Belediye temizlik görevlileri de çevreye yayılan cam ve taş parçalarını süpürdü. Patlamadan kalan enkaz ise iş makinesi yardımıyla kamyona doldurularak kaldırıldı. Çalışmaların tamamlanması sonrası Abdi İpekçi Caddesi yaklaşık 3 saat sonra yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden detaylar

-Röportajlar

-İşyeri zarar gören vatandaşla röportaj

-Olay yeri inceleme polisinin patlayan dairede çalışması

- İtfaiye çalışması

-Temizlik görevlileri çalışma

-Genel ve detaylar


Bağcılar, Güngören, Kabataş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 06:58 Kaynak: DHA
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