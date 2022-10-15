GÜNGÖREN'DE DÖNER BIÇAĞIYLA 'SENİ DOĞRAYACAĞIM' TEHDİDİ - Son Dakika
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GÜNGÖREN'DE DÖNER BIÇAĞIYLA 'SENİ DOĞRAYACAĞIM' TEHDİDİ

15.10.2022 10:38

GÜNGÖREN'DE DÖNER BIÇAĞIYLA 'SENİ DOĞRAYACAĞIM' TEHDİDİVedat BAYRAKTAR İSTANBUL, (DHA)- GÜNGÖREN'de, aralarında tartışma çıkan iki kişiden biri, elindeki döner bıçağıyla sokağa geldi.

GÜNGÖREN'DE DÖNER BIÇAĞIYLA 'SENİ DOĞRAYACAĞIM' TEHDİDİ

Vedat BAYRAKTAR İSTANBUL, (DHA)- GÜNGÖREN'de, aralarında tartışma çıkan iki kişiden biri, elindeki döner bıçağıyla sokağa geldi. Çevredekiler tarafından sakinleştirilmeye çalışılan kişi, elinde döner bıçağıyla tartıştığı kişiye, Seni doğrayacağım çocuk diye bağırarak tehdit etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sanayi Mahallesi'nde 13 Ekim Perşembe günü akşam saatlerinde bir iş yerinde iki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası bir kişi iş yerinden çıkıp uzaklaştı. İş yerine elinde döner bıçağıyla tekrar gelen kişi, bağırıp küfretti. Çevredekiler öfkeli kişiyi sakinleştirmeye çalıştı. Elinde bıçakla tartıştığı kişiye, Seni öldüreceğim çocuk dediği duyuldu. İhbar üzerine sokağa gelen polis ekiplerini gören bıçaklı kişi sakinleşti. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Yaşananlar bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Kaynak: DHA

DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNGÖREN'DE DÖNER BIÇAĞIYLA 'SENİ DOĞRAYACAĞIM' TEHDİDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: GÜNGÖREN'DE DÖNER BIÇAĞIYLA 'SENİ DOĞRAYACAĞIM' TEHDİDİ - Son Dakika
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