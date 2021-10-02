GÜNGÖREN'DE DRİFT ATIP, YOLU KAPATAN SÜRÜCÜ YAKALANDI - Son Dakika

GÜNGÖREN'de, düğün konvoyunda otomobiliyle yolu kapatıp drift atan Erhan T., polis ekiplerince yakalandı. Erhan T.'ye 7 bin 14 lira para cezası kesildi.

Güngören Eski Londra Asfaltı Caddesi'nde düğün konvoyuna katılan Erhan T., 34 VG 6976 plakalı otomobiliyle yolu kapattı. Trafiği tamamen durduran sürücü, drift yapmaya başladı. Kendisine gelen tepkilere aldırış etmeyen sürücü, daha sonra konvoya tekrar katılarak yoluna devam etti. Yapılan ihbar üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücüyü yakaladı. Erhan T., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Sürücüye drift yapma ve cam filmi kullanma suçlarından toplam 7 bin 14 lira para cezası kesildi. Erhan T.?nin ehliyetine 2 aylığına el konuldu.