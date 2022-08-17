Akaryakıta hem indirim hem de zam geliyor! Biri 24 lirayı aşacak, diğeri 20 liraya düşecek

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Güngören'de operasyon düzenledi. Kaçak olarak çalıştırılan imalathaneye yapılan baskında sahte cinsel içerikli macun ve jel ele geçirildi. Ürünlerin önemli sağlık sorunlarına neden olduğu, kalp ve ritim bozukluğuna yol açabildiği belirtildi. Operasyonda imalathane sahibi gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-GÜNGÖRE'NDE SAHTE CİNSEL ÜRÜN OPERASYONU - Son Dakika

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