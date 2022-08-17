İSTANBUL-GÜNGÖRE'NDE SAHTE CİNSEL ÜRÜN OPERASYONU - Son Dakika
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İSTANBUL-GÜNGÖRE'NDE SAHTE CİNSEL ÜRÜN OPERASYONU

17.08.2022 15:57

GÜNGÖREN'de düzenlenen operasyonda kaçak imalathanede üretilen sahte cinsel ürün ele geçirildi.

GÜNGÖREN'de düzenlenen operasyonda kaçak imalathanede üretilen sahte cinsel ürün ele geçirildi. İmalathane sahibi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Güngören'de operasyon düzenledi. Kaçak olarak çalıştırılan imalathaneye yapılan baskında sahte cinsel içerikli macun ve jel ele geçirildi. Ürünlerin önemli sağlık sorunlarına neden olduğu, kalp ve ritim bozukluğuna yol açabildiği belirtildi. Operasyonda imalathane sahibi gözaltına alındı.

Görüntü dökümü

------------------------Polis ekiplerinin imalathaneye girmesi -İmalathaneden görüntü -Sahte ürünlerden görüntüler

-Genel ve detay görüntüler


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-GÜNGÖRE'NDE SAHTE CİNSEL ÜRÜN OPERASYONU - Son Dakika

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