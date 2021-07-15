Güngören'de ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika

GÜNGÖREN'de ehliyeti olmayan Sevim Ekinci isimli sürücü yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle havada savrulan kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Güngören'de meydana geldi. İddialara göre, ehliyeti olmayan Sevim Ekinci adlı sürücü Orgeneral Eşref Bitlis Caddesi üzerinde sağa döneceği sırada panik yaparak hızla yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye çarptı ardından da başka bir otomobile çarparak durdu. Çarpmanın etkisiyle havada savrulan kişi daha sonra yere düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbar etmesiyle polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde otomobilin çarptığı kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Öte yandan kazada hayatını kaybeden kişinin üzerinden kimlik çıkmaması sebebiyle kimliği tespit edilemedi. Kazayı gören Ahmet Sekban, "Araba karşıdan geldi çocuk yerde yatıyordu. Çocuğu en son ambulansla götürmüşlerdi. Kurtulma şansı da çok düşük" dedi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

- İstanbul