Güngören'de erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Güngören'de erkek cesedi bulundu
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Güngören'de bir binanın bodrum katında erkek cesedi bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:08 Kaynak: AA
Güngören'de bir binanın bodrum katında erkek cesedi bulundu.
Mareşal Çakmak Mahallesi Cengaver Sokağı'ndaki apartmanın bodrum katında yerde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
30'lu yaşlarda, üzerinde kimlik bulunmayan kişinin vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı darbeler sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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