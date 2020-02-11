Güngören'de eşini öldüren kadına 15 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güngören'de eşini öldüren kadına 15 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika

Güngören'de eşini öldüren kadına 15 yıl hapis cezası verildi

6 saat önce

GÜNGÖREN'de 25 Ağustos 2019'da eşi Kadir Ören'i bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Hülya Ören'in davasında karar çıktı.

Güngören'de eşini öldüren kadına 15 yıl hapis cezası verildi, System.String[]
GÜNGÖREN'de  25 Ağustos 2019'da eşi Kadir Ören'i bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Hülya Ören'in davasında karar çıktı. Hülya Ören, haksız tahrik altında "Eşi kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hülya Ören getirilirken, maktul Kadir Ören'in ailesi ve taraf avukatları katıldı. Mahkemede son sözü sorulan Hülya Ören, "Ben sadece kendimi korumaya çalıştım. Aksi halde beni öldürecekti." dedi.

CEZADA İNDİRİM UYGULANDI

Mahkeme heyeti, önce sanığa "Eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, sanığın suçu haksız tahrik altında işlediğine kanaat getirerek sanığın cezasını 18 yıla indirdi. Sanığın duruşmadaki iyi halini de dikkate alan mahkeme, cezayı 15 yıla düşürdü.

SAVCI MÜTALAASINDA BERAAT İSTEMİŞTİ

Önceki celsede mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Türker, sanığın suç tarihinde maktulün kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasına ilişkin olay yeri inceleme raporunda deliller olduğunu dile getirdi. Mütalaada sanık Ören'in Kadir Ören'i üç kez bıçakladığı ve eyleme kendiliğinden son verdiği, ambulansı ve polisi aradığı da gerekçe gösterilerek öldürme kastına dair delil bulunamadığı belirtildi. Savcı Türker, mütalaasında sanığın cinsel saldırılara karşı kendini korumaya çalıştığını ve meşru müdafaa sınırlarını maruz görülebilecek bir korku ve panikle aştığının kabul edilmesi gerektiğini gerekçe göstererek sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığını söyledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Hülya Ören hakkında "Haksız tahrik altında eşi kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyordu.


- İstanbul
Ören, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:31 Kaynak: DHA
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