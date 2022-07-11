Güngören'de "eski komşunuz" yalanıyla hırsızlık yaptılar - Son Dakika
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Güngören'de "eski komşunuz" yalanıyla hırsızlık yaptılar

11.07.2022 11:01
Güngören'de "eski komşunuz" yalanıyla hırsızlık yaptılar

Güngören'de eski komşuları olduklarını öne sürerek kandırdıkları kadının evine giren 3 hırsız kadın, 5 bin 200 lira, 1 adet bilezik, 3 adet çeyrek altın, 1 adet tuğra altını çaldı.

Güngören'de eski komşuları olduklarını öne sürerek kandırdıkları kadının evine giren 3 hırsız kadın, 5 bin 200 lira, 1 adet bilezik, 3 adet çeyrek altın, 1 adet tuğra altını çaldı. 50'ye yakın güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyen polis ekipleri şüpheli kadınlardan birini yakaladı.

Olay 6. Temmuz'da saat 19.30 sıralarında Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesindeki bir evde meydana geldi. M.B. isimli şahıs, ikameti önünde bulunduğu sırada tıbbi maskeli 3 kadınla karşılaştı. Şüpheli 3 kadın, M.B.(58) isimli kadına; eski komşuları olduğu, bayram arefesi nedeniyle para yardımı yapmak istediklerini iddia ederek eve girdi. Evdeki altın ve paraları getirmelerini isteyen 3 kadın, M.B'yi mal varlığının bereketleneceğini kandırdı. Evden 5 bin 200 lira, 1 adet bilezik, 3 adet çeyrek altın, 1 adet tuğra altını çalan 3 kadın daha sonra oradan uzaklaştı. Bir süre sonra kandırıldığını anlayan M.B.(58) polise giderek şikayetçi oldu. Talihsiz kadının 70 bin lira zarara uğratıldığı belirlendi. Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik 50'ye yakın güvenlik kamerası görüntüsü incelendi. Çalışmalarda bir şüphelinin eşgali ve kimlik bilgilerine belirledi. E.G.(31) isimli şüpheli kadın tespit edilerek, 09.07.2022 tarihinde Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir ikamette

yakalanmıştır. Hırsızlık, dolandırıcılık ve benzeri suçlardan 12 suç kaydının olduğu tespit edilen E.G "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "evden hırsızlık" suçlarından adli makamlara sevk edildi. Şüpheli şahsın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Güngören'de 'eski komşunuz' yalanıyla hırsızlık yaptılar - Son Dakika

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