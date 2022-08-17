GÜNGÖREN'DE KASAP DENETİME GELEN EKİBE BIÇAKLA SALDIRDI - Son Dakika
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GÜNGÖREN'DE KASAP DENETİME GELEN EKİBE BIÇAKLA SALDIRDI

17.08.2022 11:35
GÜNGÖREN'DE KASAP DENETİME GELEN EKİBE BIÇAKLA SALDIRDI

GÜNGÖREN'de esnaf denetimi yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 3 görevlisi, kasap Aydın A.'nın bıçaklı saldırısına uğradı.

GÜNGÖREN'de esnaf denetimi yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 3 görevlisi, kasap Aydın A.'nın bıçaklı saldırısına uğradı. Şüpheli denetçileri bıçakla kovalarken, yaralanan olmadı. Kasap Aydın A. tutuklandı.

Güngören Merkez Mahallesi'nde 3 Ağustos Çarşamba günü, denetim yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kasap Aydın A.'nın bıçaklı saldırısına uğradı. Şüpheli dükkanına denetime gelen E.S.K., B.S. ve Ö.U.'nun dışarı çıkmasını istedi. Tarım müdürlüğü ekibinin denetim yapmak zorunda olduğunu belirtmesi üzerine sinirlenen Aydın A., elindeki bıçakla saldırdı. Kasap dükkanından çıkarak koşmaya başlayan denetçileri bıçakla kovalayan Aydın A., müdahale etmek isteyen esnafı da tehdit etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin elinde 26 santimetre boyunda bir bıçak olduğu belirlendi. Aydın A.'nın tarım müdürlüğü görevlilerine saldırdığı görüntüler bir iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarına girdi. Görüntülerde Aydın A.'nın denetçileri kovaladığı, araya girmek isteyen esnafların da üzerine yürüdüğü görüldü.

Görüntü dökümü

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-Şüphelinin personelleri kovaladığı anlar güvenlik kamera görüntüsü


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Kaynak: DHA

Güngören, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNGÖREN'DE KASAP DENETİME GELEN EKİBE BIÇAKLA SALDIRDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: GÜNGÖREN'DE KASAP DENETİME GELEN EKİBE BIÇAKLA SALDIRDI - Son Dakika
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