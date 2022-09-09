Güngören'de evini su basan aile İSKİ'yi suçladı - Son Dakika
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Güngören'de evini su basan aile İSKİ'yi suçladı

09.09.2022 09:42
Güngören'de evini su basan aile İSKİ'yi suçladı

GÜNGÖREN'de 5 katlı bir binanın bodrum katındaki dairede yaşayan İmat ve Miyase Ahmet çiftinin evini su bastı.

GÜNGÖREN'de 5 katlı bir binanın bodrum katındaki dairede yaşayan İmat ve Miyase Ahmet çiftinin evini su bastı. İmat Ahmet, İSKİ ekiplerinin önceki gün sabah saatlerinde kanalizasyon şebekesinde çalışması yaptığını, su baskınının da bu nedenle olduğunu ileri sürdü. Sabah uyandıklarında evinin sular içinde olduğunu söyleyen Miyase Ahmet ise, eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Güngören Merkez Mahallesi Kayık Sokak'ta dün 5 katlı bir binanın bodrum katındaki daireyi su bastı. Evin sahibi İmat ve Miyase Ahmet çifti, sabah uyandığında evin sular içinde olduğunu gördüklerini belirterek, İSKİ'nin önceki gün yaptığı kanalizasyon şebekesi çalışması nedeniyle su baskınının olduğunu iddia etti.

"EV BU HALDE NE YAPACAĞIZ BİLMİYORUZ"

İSKİ'nin çalışması nedeniyle su baskını olduğunu öne süren İmat Ahmet, "İtfaiyeyi aradık suyu tahliye etsinler diye henüz gelmediler. Yapacak bir şey yok. Ne yapacağımızı şaşırdık" dedi. Tüm eşyaların sular altında kaldığını ifade eden Miyase Ahmet,  "Sabah uyandığımızda evimiz su altındaydı. Beyaz eşyalarım, yatak odası kullanılmaz hale geldi. Sinirden konuşamayacak haldeyim. Çocukları hemen kayınvalideme götürdüm. Ev bu halde ne yapacağız, ne yapacağız bilmiyoruz" dedi.


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Kaynak: DHA

İSKİ, su, Güncel, Son Dakika

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