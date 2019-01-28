Güngören'de Fabrika Yangını (2)
22 dakika önce
GÜNGÖREN'de bir fabrikada yangın çıktı.
GÜNGÖREN'de bir fabrikada yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.
Merter'de bulunan ve bir süre önce boşaltıldığı belirtilen alkollü içecek fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine fabrikaya itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:25 Kaynak: DHA
Son Dakika! İstanbul'da Alkollü İçecek Fabrikası Alev Alev Yanıyor!
CHP'nin İzmir'de Tunç Soyer'i Aday Göstermesinin Ardından Mevcut Başkan Aziz Kocaoğlu'ndan İlk Açıklama Geldi
Reza Zarrab'ın Borçları Yüzünden Ebru Gündeş'e Haciz Geldi
Hülya Avşar'ın Bir Filmde Kendini Tatmin Ettiği Sahne 26 Yıl Sonra Yeniden Çekildi