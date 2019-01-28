Son Dakika Haberleri: Güngören'de Fabrika Yangını (2)

Güngören'de Fabrika Yangını (2)

2 saat önce

GÜNGÖREN'de bir fabrikada yangın çıktı.

Güngören'de Fabrika Yangını (2), System.String[]
GÜNGÖREN'de bir fabrikada yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. 

Merter'de bulunan ve bir süre önce boşaltıldığı belirtilen alkollü içecek fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine fabrikaya itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:41 Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel
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