Güngören'de Fabrika Yangını (4)
2 saat önce
GÜNGÖREN'de bir fabrikada yangın çıktı.
GÜNGÖREN'de bir fabrikada yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.
Merter'de bulunan ve bir süre önce boşaltıldığı belirtilen alkollü içecek fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine fabrikaya itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:43 Kaynak: DHA
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