Son Dakika Haberleri: Güngören'de Fabrika Yangını (Havadan Görüntüler 2)

Güngören'de Fabrika Yangını (Havadan Görüntüler 2)

5 dakika önce

Cemil ÖZDEMİR - Murat SOLAK - Ersan SAN - Melih OKUMUŞ - İstanbul DHA - GÜNGÖREN'de bir fabrikada yangın çıktı.

Güngören'de Fabrika Yangını (Havadan Görüntüler 2), System.String[]
Cemil ÖZDEMİR - Murat SOLAK  - Ersan SAN - Melih  OKUMUŞ - İstanbul DHA  - GÜNGÖREN'de bir fabrikada yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Merter'de bulunan ve bir süre önce boşaltıldığı belirtilen alkollü içecek fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine fabrikaya itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının çatıdaki izolasyon malzemesinin sökümü sırasında çıktığı belirtiliyor. Yangına Güngören, Kocasinan, Bağcılar, Şişli, Davutpaşa, Sultangazi, Seyrantepe, Turgutreis ve Başakşehir itfaiyelerinden 22 araç, 43 personelle müdahale ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:42 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Alkollü İçecek Fabrikası Alev Alev Yandı Son Dakika! Tuzla'da, Tersanedeki Bir Gemide Yangın Çıktı! 7 Kişi Yaralandı

Son Dakika! Marmaris Belediye Başkanı CHP'den İstifa Etti Gazeteci Talat Atilla'nın "Abdullah Gül'ü Öldürmek İstiyorlar" Haberi Yayından Kaldırıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 15:47:24. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güngören'de Fabrika Yangını (Havadan Görüntüler 2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]