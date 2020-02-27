Güngören'de fırtınanın söktüğü minarenin kurşun kaplamaları alındı - Son Dakika

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Güngören'de fırtınanın söktüğü minarenin kurşun kaplamaları alındı
6 saat önce
GÜNGÖREN'de Mevlana Camii'nin minaresinin en üst kısmında kurşun kaplamalar şiddetli rüzgar sebebiyle söküldü.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:07 Kaynak: DHA
GÜNGÖREN'de Mevlana Camii'nin minaresinin en üst kısmında kurşun kaplamalar şiddetli rüzgar sebebiyle söküldü. İtfaiye
merdiveninin kısa kaldığı minarenin kurşunları vinç yardımıyla yerinden çıkarıldı.
Mareşal Çakmak Mahallesi Beyazıtlı Sokak'ta Mevlana Camii minaresinin en üst kısmında bulunan kurşun kaplamalar, öğle saatlerinde şiddetli rüzgar sebebiyle yerinden söküldü. Tehlike yaratan kurşun kaplamaları çıkarmak için itfaiye ekipleri sevk edildi. Merdiven araçlarının minarenin en üst kısmına yetişememesi üzerine vinç kurulmasına karar verildi. Akşam saatlerinde olay yerine kurulan vinç yardımıyla fırtınanın söktüğü kurşun kaplamalar yerinden çıkarıldı.
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