Güngören'de hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı anlar kamerada - Son Dakika
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Güngören'de hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı anlar kamerada

6 saat önce

Güngören'de hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Güngören'de hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Mahalle sakinleri o yolda hep kazaların olduğunu belirterek yetkililerden çözüm istedi.

Kaza, 28 Ocak günü Güngören Merkez Mahallesi Meydancık Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisinde hızla ilerleyen hafif ticari araçla otomobil, sokakların birleşim noktasında sürücülerin dikkatsizliği sonucu çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sokak içerisinde savrulurken, şans eseri yaralanan olmadı. Yaya trafiğinin yoğun olduğu sokak içerisinde, kaza sırasında kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

"8-10 KAZAYA ŞAHİT OLDUM SADECE İKİ AY İÇİNDE"

Mahalle sakini Şaban Batman, "Yukarı istikametten gelen araç, park halindeki araçlar da diğer istikametine gelen aracın önünü kapatıyor. Bu sefer yolda çalışıyorlar. Durma mesafesi çok az olduğu için. ya burada bir ışık olması gerekiyor ya da kasis konulması gerekiyor. Burada büyük bir sıkıntı var. Ben burada oturuyorum 8-10 kazaya şahit oldum sadece iki ay içinde" dedi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

İki otomobilin şiddetli çarpışması güvelik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iki ayrı yoldan gelen araçların, görüş açısı dar olduğundan dolayı sürücülerin birbirinden haberi olmadan çarpıştığı görülüyor.

(Vedat Bayraktar/İHA)

Güngören'de hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı anlar kamerada

Güngören, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:35 Kaynak: İHA
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