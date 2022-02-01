Üye Girişi
Güngören'de hafriyat kamyonu anne ve 2 çocuğuna çarptı: Anne hayatını kaybetti - Son Dakika

Güngören'de hafriyat kamyonu anne ve 2 çocuğuna çarptı: Anne hayatını kaybetti

01.02.2022 09:50
Güngören'de hafriyat kamyonu anne ve 2 çocuğuna çarptı: Anne hayatını kaybetti

Güngören'de iki çocuğuyla karşıya geçmeye çalışan Nihal Akbaş'a hafriyat kamyonu çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki çocuk savrulurken, anne Akbaş kamyonun altında kaldı. Ağır yaralanan anne kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00'da Güven Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 ZM 211 plakalı hafriyat kamyonunun sürücüsü, iki çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan Nihal Akbaş'ı fark etmedi. Sürücü kullandığı kamyonla anne ve iki çocuğuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuklar caddeye savrulurken anne Nihal Akbaş ise kamyonun altında kaldı. Kazayı fark eden çevredeki vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyonetin altında kalarak ağır yaralanan kadını ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırdı. Kamyonet sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınırken hastaneye kaldırılan Akbaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocukların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Güngören'de hafriyat kamyonu anne ve 2 çocuğuna çarptı: Anne hayatını kaybetti
Güngören'de hafriyat kamyonu anne ve 2 çocuğuna çarptı: Anne hayatını kaybetti
YORUMLAR
500

Çocuk, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Güngören'de hafriyat kamyonu anne ve 2 çocuğuna çarptı: Anne hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:46 "Sevgilime neden baktın" kavgası büyüdü! Oteldeki çatışma kamerada
09:45 Numan Kurtulmuş'tan "Abdulhamit Gül neden gitti" sorusuna yanıt: Cumhurbaşkanı'nın takdiri
09:45 Seren Serengil'den çok konuşulacak iddia: Kadın satıyor
09:39 İmamoğlu ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake arasındaki İngilizce sohbet sosyal medyada gündem oldu
09:32 Yasak Elma'da dün neler oldu? Ender ve Yıldız arasında barış sağlanacak mı?
09:05 Hayat kurtaran tesadüf! Kalp krizi geçiren şoföre ilk müdahaleyi yoldan geçen sağlıkçı yaptı
09:10 Vali Yardımcısı Kasımoğlu, şiddet gören iki köpeği sahiplendi
09:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye çıkardığı çocuğun dayısı: Bir kişiye hakaret etmeyi doğru bulmuyorum
09:19 CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Dinlendiğimizi sanıyorduk, meğer izleniyormuşuz da!
09:16 İlçedeki vatandaşlar yüksek elektrik faturalarına isyan etti! Üretim durdu, vatandaşlar kahvede oturuyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 10:04:19. #1.12#
SON DAKİKA: Güngören'de hafriyat kamyonu anne ve 2 çocuğuna çarptı: Anne hayatını kaybetti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement