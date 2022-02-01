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Güngören'de hafriyat kamyonunun anne ve 2 çocuğuna çarpması kamerada - Son Dakika

Güngören'de hafriyat kamyonunun anne ve 2 çocuğuna çarpması kamerada

01.02.2022 13:01
Güngören'de hafriyat kamyonunun anne ve 2 çocuğuna çarpması kamerada

GÜNGÖREN'de iki çocuğuyla karşıya geçmeye çalışan Nihal Akbaş'a hafriyat kamyonu çarptı.

GÜNGÖREN'de iki çocuğuyla karşıya geçmeye çalışan Nihal Akbaş'a hafriyat kamyonu çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki çocuk savrulurken, anne Akbaş kamyonun altında kaldı. Ağır yaralanan anne kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kamyonun anne ve çocuklarına çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.00'da Güven Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 ZM 211 plakalı hafriyat kamyonunun sürücüsü, iki çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan Nihal Akbaş'ı fark etmedi. Sürücü kullandığı kamyonla anne ve iki çocuğuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuklar caddeye savrulurken anne Nihal Akbaş ise kamyonun altında kaldı. Kazayı fark eden çevredeki vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyonetin altında kalarak ağır yaralanan kadını ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırdı. Kamyonet sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınırken hastaneye kaldırılan Akbaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocukların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Güngören'de hafriyat kamyonunun anne ve 2 çocuğuna çarpması kamerada
Güngören'de hafriyat kamyonunun anne ve 2 çocuğuna çarpması kamerada
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Çocuk, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Güngören'de hafriyat kamyonunun anne ve 2 çocuğuna çarpması kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güngören'de hafriyat kamyonunun anne ve 2 çocuğuna çarpması kamerada - Son Dakika
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