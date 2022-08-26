Güngören'de 'yüzsüz' hırsızlar kamerada - Son Dakika
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Güngören'de 'yüzsüz' hırsızlar kamerada

26.08.2022 12:42
Güngören'de 'yüzsüz' hırsızlar kamerada

Güngören'de hırsızlar gündüz vakti girdikleri tekstil atölyesinde vatandaşların tepkisine aldırış etmeden tekstil malzemelerini çalarak kaçtı.

Güngören'de hırsızlar gündüz vakti girdikleri tekstil atölyesinde vatandaşların tepkisine aldırış etmeden tekstil malzemelerini çalarak kaçtı. Yaşanan anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Güngören de meydana geldi. İddiaya göre, sabah erken saatlerde bir tekstil atölyesine gelen hırsızlar kapının kilidini kırarak iş yerine girdi. Bu sırada çalan alarm sesine cama çıkan vatandaşlar hırsızlarla karşı karşıya geldi. Vatandaşlar camdan hırsızlara tepki gösterirken, hırsızlar hiç bir şey olmamış gibi iş yerinde bulunan tekstil malzemelerini dışarı çıkarmaya devam etti. İş yerinde bulunan yüklü miktarda tekstil malzemesini çalan hırsızlar daha sonra olay yerine geldikleri araçla kaçtı. Yaşanan bu anları bir vatandaş cep telefonu ile saniye saniye kaydetti. Görüntüler de hırsızlar alarm çalarken iş yerinde bulunan tekstil malzemelerini alarak araca yüklüyor. Bu sırada çevrede bulunan vatandaşlar hırsızlara tepki gösterse de hırsızlar hiç bir şey yokmuş gibi ürünleri araca yüklemeye devam ediyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Güngören'de 'yüzsüz' hırsızlar kamerada - Son Dakika

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