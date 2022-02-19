Üye Girişi
HIRSIZLARIN PLANINI BOZAN AYRINTI - Son Dakika

HIRSIZLARIN PLANINI BOZAN AYRINTI

19.02.2022 15:51

Maskeli, kapüşon, şapkalı 6 hırsız kamera açısını değiştirdi, kepenkleri kırdı.

Maskeli, kapüşon, şapkalı 6 hırsız kamera açısını değiştirdi, kepenkleri kırdı....

Soygun için gözlerine kestirdikleri dükkana girmeye hazırlanan hırsızlar, polis aracı yoldan geçince hızla kaçtılar

Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL,(DHA)- GÜNGÖREN'de hırsızlık için iş yeri önüne gelen 6 kişi sokaktan polis aracı geçince hızla kaçtı.

Öte yandan aynı iş yerinde daha önce yapılan hırsızlık cep telefonu kamerasına yansımıştı.

Olay dün sabah saatlerinde Sanayi Mahallesi'nde bulunan ham bakır satışı yapılan iş yerinde yaşandı. 6 kişi minibüsle iş yerinin önüne geldi. İki kişi sokağın başına geçerek gözcülük yaparken 3 kişi de kapalı olan iş yerinin kepenklerini kırmaya çalıştı. Bir kişi ise minibüsün sürücü koltuğundaydı. Güvenlik kamerasının da açısını değiştiren hırsızlar, kepenk kilitlerini kırmaya başladı. Hırsızlar tam iş yerine girecekleri anda sokaktan polis aracı geçince hızlıca minibüse binerek kaçtı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DAHA ÖNCE DE AYNI YERDE HIRSIZLIK YAŞANDI

Öte yandan geçen Ağustos ayında da aynı yerde hırsızlık yaşanmış, hırsızlık anları cep telefonu kamerasına yansımıştı. 1.5 ton ham bakırı çalan hırsızların, olay anını görerek pencereden "Çağırdım polis gelecek" diyen kadına, "Tamam bir şey olmaz ya" şeklinde cevap vermişti.

HIRSIZLARIN PLANINI BOZAN AYRINTI
HIRSIZLARIN PLANINI BOZAN AYRINTI
HIRSIZLARIN PLANINI BOZAN AYRINTI
HIRSIZLARIN PLANINI BOZAN AYRINTI

YORUMLAR
500
Kocaeli'de gazeteci Güngör Arslan silahlı saldırıda ağır yaralandı Kocaeli'de gazeteci Güngör Arslan silahlı saldırıda ağır yaralandı Son dakika haberi: Gazeteciye ofisinde silahlı saldırı Son dakika haberi: Gazeteciye ofisinde silahlı saldırı Beylikdüzü'nde anne, 3 yaşındaki çocuğunu öldürdü - 2 Beylikdüzü'nde anne, 3 yaşındaki çocuğunu öldürdü - 2

Hamster Coin, Soygun, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HIRSIZLARIN PLANINI BOZAN AYRINTI - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:14 Rize'de 3 gündür kayıp olarak aranıyordu! Ormanda silahlı vurulmuş halde ölü bulundu
16:12 7 yavrunun öldürülen annelerinin başucundaki umutsuz bekleyişi!
16:10 Ses Kocaeli gazetesinin sahibi Güngör Arslan'a silahlı saldırı!
15:58 Migros işçisi Gülabi Aksu için Cumhurbaşkanlığı da devrede: Kendisine ulaştık, dayanışma içinde olalım!
15:37 Resmi Gazete'de yayımlandı: Binalarda yenilenebilir enerji kaynakları kullanma zorunluluğu 1 Ocak 2023'te başlıyor!
15:35 ABD Başkan Yardımcısı Harris: Ukrayna'nın işgali halinde Rusya'ya büyük ve eşi görülmemiş ekonomik bedel ödeteceğiz
15:29 Gerilim artıyor! Putin'in denetiminde gerçekleşen nükleer tatbikat başladı!
15:24 Süper Lig'de tarihi gün! Teknik direktör Adem Büyük, Antalyaspor maçında kendini oyuna aldı
15:22 Günlerdir her yerde aranıyordu! Ünlü oyuncu ölü bulundu, eşi yıkıldı
15:02 "Şöhret için soyunurum" sözü bu kez ev satmak için kullanıldı: Evlerini satmak için çırılçıplak poz verdiler
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 16:23:43. #1.12#
SON DAKİKA: HIRSIZLARIN PLANINI BOZAN AYRINTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement