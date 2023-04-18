Güngören'de komşular arasında yaşanan gürültü kavgasında ortalık karıştı - Son Dakika
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Güngören'de komşular arasında yaşanan gürültü kavgasında ortalık karıştı

18.04.2023 16:18

Güngören'de komşular arasında yaşanan gürültü kavgasında ortalık karıştıİSTANBUL Güngören'de iki aile arasında gürültü nedeniyle yaşanan tartışmada ortalık bir anda karıştı.

Güngören'de komşular arasında yaşanan gürültü kavgasında ortalık karıştı

İSTANBUL Güngören'de iki aile arasında gürültü nedeniyle yaşanan tartışmada ortalık bir anda karıştı. Yaşanan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde Güngören sanayi mahallesinde yaşandı. İddiaya göre aynı bina da altlı üstlü oturan iki komşu arasında uzun zamandır tartışma yaşanıyordu. Yaşanan tartışma dün bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda ailelerden biri diğer ailede bulunan baba ve oğlunu feci şekilde darp ederek bıçakladı. Olay yerine gelen iki polis memuru da kavgayı ayırmak için biber gazı kullandı. Kavganın büyümesi üzerine olay yerine çevik kuvvet ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda yaralananlar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Dehşet anlar kameraya da yansıdı. Yaşanan kavga ve şahsın bıçaklanma anı çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde iki kişi bir şahsı feci şekilde darp ederek bıçaklıyor. Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri ise saldırganlara biber gazıyla müdahale ediyor .

Kavganın olduğu sokaktaki bir işyerinde çalışan Şevket Birtaş "Biz teravih namazından geldiğimizde burada olay yeri inceleme ekipleri vardı. Gürültü yapan komşular arasında anlaşmazlık olmuş. Galiba poliste yaralanmış. Geldiğimde sadece polis vardı olay bitmişti. Saat 22.00 sıralarında olmuş. Yaralıların da olduğu söyleniyor. Bıçaklı kavga olmuş. Kahvenin orada yaralı var dediler. Birbirlerini bıçaklayan 3-4 kişi yaralanmış. 2 polisinde yaralandığı söyleniyor" dedi.

Kaynak: İHA
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kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Güngören'de komşular arasında yaşanan gürültü kavgasında ortalık karıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güngören'de komşular arasında yaşanan gürültü kavgasında ortalık karıştı - Son Dakika
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