Son Dakika Haberleri: Güngören'de İki Binanın Çatısı Alev Alev Yandı

Güngören'de İki Binanın Çatısı Alev Alev Yandı

1 saat önce

Alper KORKMAZ/İstanbul DHA - GÜNGÖREN'de 6 katlı iki binanın çatısı alev alev yandı.

Güngören'de İki Binanın Çatısı Alev Alev Yandı, System.String[]
Alper KORKMAZ/ İstanbul DHA - GÜNGÖREN'de 6 katlı iki binanın çatısı alev alev yandı.

Akıncılar Mahallesi İnönü Caddesi'nde 6 katlı binanın çatı katında saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü ve bitişikteki binanın çatısına sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken binalar boşaltıldı. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangın sonucu her iki apartmanda maddi hasar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:53 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Güncel
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