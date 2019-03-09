Güngören'de İki Binanın Çatısı Alev Alev Yanıyor (1)
10 dakika önce
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/İstanbul DHAGüngören'de 6 katlı iki binanın çatısı alev alev yanıyor.
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İstanbul
DHA Güngören
'de 6 katlı iki binanın çatısı alev alev yanıyor. Yangın nedeniyle binalarda oturanlar tahliye edilirken, yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor
Görüntü Dökümü:
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-Alev alev yanan çatılar
-İtfaiyenin müdahalesi
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:08 Kaynak: DHA
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