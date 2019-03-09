Son Dakika Haberleri: Güngören'de İki Binanın Çatısı Alev Alev Yanıyor (1)

Güngören'de İki Binanın Çatısı Alev Alev Yanıyor (1)

10 dakika önce

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/İstanbul DHAGüngören'de 6 katlı iki binanın çatısı alev alev yanıyor.

Güngören'de İki Binanın Çatısı Alev Alev Yanıyor (1), System.String[]
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İstanbul DHA

Güngören'de 6 katlı iki binanın çatısı alev alev yanıyor. Yangın nedeniyle binalarda oturanlar tahliye edilirken, yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor

Görüntü Dökümü:

-------------------

-Alev alev yanan çatılar

-İtfaiyenin müdahalesi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:08 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hem Rötar Hem Arıza Yapan Onur Air Uçağı, Yolcuları Çileden Çıkardı İmamoğlu mu Yıldırım mı? 7 Araştırma Şirketi İstanbul Sonuçlarını Açıkladı

17 Yaşındaki Genç, Günlük Kiralık Evde Başından Vurulmuş Halde Bulundu İstanbul'da Güneş Yüzünü Gösterdi, Vatandaş Denize Girdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 14:18:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güngören'de İki Binanın Çatısı Alev Alev Yanıyor (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]