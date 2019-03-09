Güngören'de İki Binanın Çatısı Alev Alev Yanıyor (1)

Alper KORKMAZ/İSTANBUL DHA-GÜNGÖREN'de 6 katlı iki binanın çatısı alev alev yanıyor.

Alper KORKMAZ/İSTANBUL DHA-GÜNGÖREN'de 6 katlı iki binanın çatısı alev alev yanıyor. Yangın nedeniyle binalarda oturanlar tahliye edilirken, yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor





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