Güngören'de İki Binanın Çatısı Alev Alev Yanıyor (1)
2 dakika önce
Alper KORKMAZ/İSTANBUL DHA-GÜNGÖREN'de 6 katlı iki binanın çatısı alev alev yanıyor.
Alper KORKMAZ/İSTANBUL DHA-GÜNGÖREN'de 6 katlı iki binanın çatısı alev alev yanıyor. Yangın nedeniyle binalarda oturanlar tahliye edilirken, yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:14 Kaynak: DHA
İstanbul'daki Otelde Sabaha Karşı Korkutan Yangın: 150 Kişi Tedbir Amaçlı Tahliye Edildi
İki Aracın Kafa Kafaya Çarpıştığı Kaza, Güvenlik Kameralarına Saniye Saniye Yansıdı
Rezidansta Kenevir Serası Kuran Üniversiteliyi Yangın Ele Verdi
Erdoğan'dan Akşener'e Tehdit Gibi Sözler: Biri Cezaevinde Süre Dolduruyor, Aynı Yola Düşebilirsin