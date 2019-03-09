Son Dakika Haberleri: Güngören'de İki Binanın Çatısı Alev Alev Yanıyor (1)

Güngören'de İki Binanın Çatısı Alev Alev Yanıyor (1)

2 dakika önce

Alper KORKMAZ/İSTANBUL DHA-GÜNGÖREN'de 6 katlı iki binanın çatısı alev alev yanıyor.

Güngören'de İki Binanın Çatısı Alev Alev Yanıyor (1), System.String[]
Alper KORKMAZ/İSTANBUL DHA-GÜNGÖREN'de 6 katlı iki binanın çatısı alev alev yanıyor. Yangın nedeniyle binalarda oturanlar tahliye edilirken, yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:14 Kaynak: DHA

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