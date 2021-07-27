GÜNGÖREN'DE İKİ KİŞİ SOKAK ORTASINDA BIÇAKLANDI - Son Dakika

GÜNGÖREN'DE İKİ KİŞİ SOKAK ORTASINDA BIÇAKLANDI

-Bıçaklanan iki kişiye ilk müdahaleyi mahalle sakinleri yaptı.

Haber - Kamera Vedat BAYRAKTAR İSTANBUL, (DHA) GÜNGÖREN'de iki kişi, yabancı uyruklu kişiler tarafından sokakta bıçaklandı. Yaralılara ilk müdahaleyi mahalle sakinleri yaparken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Tozkoparan Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Furkan M.(17) ve Emirhan B. (15) isimli iki kişi sokaktan geçen yabancı uyruklu bir grup ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede yerini bıçaklı kavgaya bıraktı. Yabancı uyruklu kişiler, iki kişiyi sokakta ekmek bıçağı ile bıçaklayarak kaçtı. Olayın ardından mahalle sakinleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılara ilk müdahalenin yapıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Ambulansla hastaneye kaldırılan iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

EKMEK BIÇAĞI İLE SALDIRDI

Mahalle sakini Ramazan Eresen, Akşam saatlerinde komşu çocukları burada oynarken, bir grup burada dolaşırken 15-16 yaşlarındaki çocuklarınıza ekmek bıçağı ile saldırdı. İki yaralı vardı. Durumları son aldığımız habere göre iyi. İlk müdahaleyi bizim komşular yaptı dedi.