İSTANBUL-GÜNGÖREN'DE OKULLARIN ENGELLİ RAMPASINDAKİ KORKULUKLARI ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA - Son Dakika
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İSTANBUL-GÜNGÖREN'DE OKULLARIN ENGELLİ RAMPASINDAKİ KORKULUKLARI ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

26.08.2022 13:20
İSTANBUL-GÜNGÖREN'DE OKULLARIN ENGELLİ RAMPASINDAKİ KORKULUKLARI ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

GÜNGÖREN'de iki okulun engelli rampasındaki korkulukları çalındı.

GÜNGÖREN'de iki okulun engelli rampasındaki korkulukları çalındı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tozkoparan Mahallesi'nde 19 ve 21 Ağustos tarihlerinde iki okulun bahçesine giren hırsızlar, engelli rampalarının alüminyum korkuluklarını çaldı. Polis her iki okula giren hırsızların aynı kişi olabileceği şüphesiyle güvenlik kameralarını inceledi.

Şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis, yakalanmaları için çalışma başlattı. Kısa sürede gözaltına alınan İ.A., İ.C.G. ve E.E.'nin çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin kullanılan ve tamir için depoya bırakılan korkuluklar dışında, giriş kapısına asılan 2 çerçeveli alüminyum pano ve sıraları da çaldığı belirlendi. Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin korkulukları söktükleri ve taşıdıkları görülüyor.

Görüntü dökümü

------------------------(Güvenlik kamerası)-Korkulukların sökülmesi -Hırsızların görüntüsü -Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi görüntüsü


YORUMLAR
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Güngören'de iki kişi okulun korkuluklarını böyle çaldı Güngören'de iki kişi okulun korkuluklarını böyle çaldı
Kaynak: DHA

Tozkoparan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-GÜNGÖREN'DE OKULLARIN ENGELLİ RAMPASINDAKİ KORKULUKLARI ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-GÜNGÖREN'DE OKULLARIN ENGELLİ RAMPASINDAKİ KORKULUKLARI ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA - Son Dakika
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