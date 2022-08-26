Güngören'de iki kişi okulun korkuluklarını böyle çaldı - Son Dakika
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Güngören'de iki kişi okulun korkuluklarını böyle çaldı

26.08.2022 11:27
Güngören'de iki kişi okulun korkuluklarını böyle çaldı

Güngören'de iki okulundan engelli rampası korkuluklarını ve okul sıralar çalındı.

Güngören'de iki okulundan engelli rampası korkuluklarını ve okul sıralar çalındı. Korkulukların çalınma anı kameraya yansırken, polis ekipleri şüphelileri yakaladı.

Olay, 19 ve 21 Ağustos tarihlerinde Güngören Tozkoparan Mahalles'inde bulunan iki okulda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, okulların bahçesine duvardan atlayarak iki şahıs girdi. Şahıslar okul bahçesinde bulunan alüminyum korkulukları, alüminyumdan oluşan engelli rampası koruma korkulukları, okulun giriş kapısında asılan 2 adet çerçeveli alüminyum panoları, arka bahçede bulunan depo kısmındaki tamir görmesi gereken alüminyum korkulukları ve okul sıralarının çalınıp kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Okullarda bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüpheli şahısların kimlik bilgilerini tespit etti. Şüpheli İ.A., İ.C.G. ve E.E. isimli şahıslar 24.08.2022 tarihinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahısların yapılan sorgulamasında; hırsızlık, kasten yaralama, tehdit, hakaret, yağma, uyuşturucu madde gibi suçlardan kayıtlarının olduğu öğrenildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar, "İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan dün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Tozkoparan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Güngören'de iki kişi okulun korkuluklarını böyle çaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güngören'de iki kişi okulun korkuluklarını böyle çaldı - Son Dakika
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