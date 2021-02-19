Güngören'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

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Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Güneştepe Tramvay Durağı'nda sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketi Metro İstanbul çalışanlarını taşıyan 34 YT 7870 plakalı otomobil ile tramvay yoluna tersten giren 34 PST 17 plakalı otomobil çarpıştı.

Teröristlere destek veren ABD, artık bunu gizlemiyor! Türkiye sınırına 600 metre uzaklıkta YPG ile ortak üs kuracak

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Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kadına ceza yerine öpücük

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