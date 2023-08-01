Güngören'de İş Yeri Sahibi Hırsızlık Yapan Kadını Dakikalarca Darp Etti - Son Dakika
Üye Girişi

Güngören'de İş Yeri Sahibi Hırsızlık Yapan Kadını Dakikalarca Darp Etti

01.08.2023 13:13

Güngören'de bir iş yeri sahibi, toptan kıyafet sattığı dükkandan hırsızlık yaptığını iddia ettiği kadınlardan birini yakalayarak sokak ortasında dakikalarca saçını çekerek darbetti. Şüphelinin yanındaki diğer kadınlar engel olmaya çalışsa da iş yeri sahibi, onlara da tekme atarak karşılık verdi. O anları çevredekiler cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

İstanbul Güngören'de bir iş yeri sahibi, toptan kıyafet sattığı dükkandan hırsızlık yaptığını iddia ettiği kadınlardan birini yakalayarak sokak ortasında dakikalarca saçını çekerek darbetti. Şüphelinin yanındaki diğer kadınlar engel olmaya çalışsa da iş yeri sahibi, onlara da tekme atarak karşılık verdi. O anları çevredekiler cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

KOVALAYIP MEYDANDA YAKALADI

Dün öğle saatlerinde Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde iddiaya göre bir grup kadın, alışveriş yapma bahanesiyle toptan kıyafet satışı yapan bir dükkana girdi. Çalışanların boş anını yakalayan kadınlar, mağazadan kıyafet çaldı. Durumu fark eden iş yeri sahibi, kadınları bir süre kovaladı. Kadınlardan birini yakalayan iş yeri sahibi, kadının saçından tutup çaldığı ürünleri istedi. Kadınların ürünleri vermemesi üzerine iş yeri sahibi, kadının saçından tutup sürükledi ve kafasına vurdu.

GÜNGÖREN'de İş Yeri Sahibi Hırsızlık Yaptığını İddia Ettiği Kadını Sokak Ortasında Darbetti

ANBEAN KAMERADA

Ardından kadın, eteğini ve ayakkabılarını çıkararak çalmadığını kanıtlamak istedi. Yakınları darbedilen kadını kurtarmak için çabalarken, kızgın olan iş yeri sahibi tekme atarak karşılık verdi. Bazı kişilerin izlediği, bazı kişilerin ise engel olmaya çalıştığı olay, kadınların kıyafetleri teslim etmesi üzerine son buldu. Kadın, ayakkabılarını ve eteğini bırakarak olay yerinden yakınları ile ayrıldı. O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntüledi.

GÜNGÖREN'de İş Yeri Sahibi Hırsızlık Yaptığını İddia Ettiği Kadını Sokak Ortasında Darbetti

KADINLARI SAÇLARINDAN TUTTU

Olayı anlatan esnaf Ömer Aldemir, "Biraz önce 8-9 tane kadın, aşağıdaki bir esnafın mallarını çalmışlar. Esnaf bunlardan haberdar oldu, geldi yakaladı kadınları burada. Kadınları saçlarından tuttu ama bir türlü mallarını geri alamadı. Ondan dolayı bir arbede çıktı, bağrışmalar, çağrışmalar. Üstlerini başlarını yırttılar. Adam ne yaptılarsa da bırakmadı. Ondan sonra bayanları saldılar. Bayanların ayakkabıları falanda burada kalmış" dedi.

GÜNGÖREN'de İş Yeri Sahibi Hırsızlık Yaptığını İddia Ettiği Kadını Sokak Ortasında Darbetti
Kaynak: DHA
YORUMLAR (17)
  • Danny Dann: Eline saglik, cok iyi yapmis..Bi daha yapmaz.. Cevap Yaz 8 0 Yayından Kaldır
  • Mümtaz Bey: Umarım, iş yeri sahibi hakkında da yasal gereği yapılmıştır. Kimse kimseye istediği gibi ceza veremez! Cevap Yaz 4 65 Yayından Kaldır
  • Sami Göksu: Olur mümtaz bey gözün görecek kulağın duyacak sende sağır ve dilsiz kalacaksın o kadınlar hem yağma gemde hırsızlık suçu işliyor hırsızın cezası dayaktır 0 0 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güngören'de İş Yeri Sahibi Hırsızlık Yapan Kadını Dakikalarca Darp Etti - Son Dakika


Son Dakika
14:35 Ali Mahir Başarır, 'CHP seçmeni kızsa da gelir oyunu verir' dedi! Tepkiler gelince açıklama yaptı
14:30 Ali Mahir Başarır, "CHP seçmeni kızsa da gelir oyunu verir" dedi! Tepkiler gelince açıklama yaptı
14:32 Yaşar Alptekin'den yıllar sonra gelen itiraf: Eşimi boşanmaya ikna etmek için, yakınındaki biriyle ilişki yaşadım
14:27 Yaşar Alptekin'den yıllar sonra gelen itiraf: Eşimi boşanmaya ikna etmek için, yakınındaki biriyle ilişki yaşadım
14:20 Son Dakika: Memurların 2024-2025 yıllarını kapsayan toplu sözleşme pazarlığı başladı: Masada yüzde 110'luk zam talebi var
14:15 Son Dakika: Memurların toplu sözleşme pazarlığı başladı: 2 yıl için yüzde 110 zam istiyorlar
14:15 Eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç: Yeniden Refah Partisi İsveç'in NATO üyeliğine ret oyu kullanacak
14:12 Cumhur İttifakı'nda İsveç çatlağı! Yeniden Refah, TBMM'deki oylamada ret oyu kullanacak
13:21 Esenyurt'ta Tekel Bayisinde Meydana Gelen Cinayetlerle İlgili Gözaltına Alınan Şüpheli İfadeler Verdi
13:19 Tekelde 2 genci öldüren Tarık Özer kendini böyle savundu: Rencide edici paylaşımlarla bizi küçük düşürdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2023 14:39:36. #1.12#
SON DAKİKA: Güngören'de İş Yeri Sahibi Hırsızlık Yapan Kadını Dakikalarca Darp Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement