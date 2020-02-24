(GÜNGÖREN'DE İŞ YERİNDE PATLAMA SONRASI YANGIN - Son Dakika
Son Dakika Güncel (GÜNGÖREN'DE İŞ YERİNDE PATLAMA SONRASI YANGIN - Son Dakika

(GÜNGÖREN'DE İŞ YERİNDE PATLAMA SONRASI YANGIN

10 dakika önce

Güngören'de bulunan 5 katlı binada halat üretimi yapıldığı belirtilen iş yerinde patlama meydana geldi.

(GÜNGÖREN'DE İŞ YERİNDE PATLAMA SONRASI YANGIN, System.String[]

Güngören'de bulunan 5 katlı binada halat üretimi yapıldığı belirtilen iş yerinde patlama meydana geldi. Şiddetli patlamanın ardından yangın çıktı ve iş yerinin duvarlarının bir kısmı yıkıldı.

Patlama, saat 15.30 sıralarında Güngören Sanayi Mahallesi Malazgirt Caddesi üzerinde faaliyet gösteren ayakkabı solisyonu üretimi yapan iş yerinde meydana geldi. Havalandırma sisteminin yetersiz olmasından kaynaklanan patlama sonucu iş yerinde yangın çıktı. 5. Katta bulunan iş yerinin dış cephe duvarlarının bir kısmı da patlamanın etkisiyle 5. kattan sokak üzerine düştü.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ettikten sonra kontrol altına alarak söndürdü. 7 kişinin tahliye edildiği iş yerinde yaralanan olmadı. Patlamayı duyan sokak sakinleri deprem olduğunu düşündüklerini ve hemen binalardan sokağa çıktıklarını söyledi.

Olayla ilgili Güngören Kaymakamlığı da bir açıklama yaptı. Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"24.02.2020 Pazartesi günü saat 15.30 sıralarında ilçemiz Sanayi Mahallesi Malazgirt Caddesi üzerinde faaliyet gösteren ayakkabı solisyonu üretim tesisinde; havalandırma sisteminin yetersiz oluşu sebebiyle gaz birikmesi neticesinde, soğuk hava sebebiyle yakılan sobadan çıkan kıvılcımların da etkisiyle işyerinde patlama meydana gelmiştir. Patlamaya itfaiye, polis ve sağlık ekipleri ivedilikle müdahale de bulunmuş olup, patlama sonucu işyerinde çalışan 7 kişi tahliye edilmiştir. Patlama da bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmemiştir."

Görüntü Dökümü:

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İş yerinden dumanların çıkması

Yola dökülen duvar parçaları

İtfaiye ekiplerinin müdahale hazırlığı

Havadan görüntü


- İstanbul
Güngören, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:12 Kaynak: DHA
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