Güngören'de iş yerinde patlama sonrası yangın - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güngören'de iş yerinde patlama sonrası yangın - Son Dakika

Güngören'de iş yerinde patlama sonrası yangın

6 saat önce

GÜNGÖREN'de bulunan 5 katlı binada halat üretimi yapıldığı belirtilen iş yerinde patlama meydana geldi.

Güngören'de iş yerinde patlama sonrası yangın, System.String[]
GÜNGÖREN'de bulunan 5 katlı binada halat üretimi yapıldığı belirtilen iş yerinde patlama meydana geldi. Şiddetli patlamanın ardından yangın çıktı ve iş yerinin duvarlarının bir kısmı yıkıldı.

Patlama, saat 15.30 sıralarında Güngören Sanayi Mahallesi Malazgirt Caddesi üzerinde faaliyet gösteren ayakkabı solisyonu üretimi yapan iş yerinde meydana geldi. Havalandırma sisteminin yetersiz olmasından kaynaklanan patlama sonucu iş yerinde yangın çıktı. 5. Katta bulunan iş yerinin dış cephe duvarlarının bir kısmı da patlamanın etkisiyle 5. kattan sokak üzerine düştü.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ettikten sonra kontrol altına alarak söndürdü. 7 kişinin tahliye edildiği iş yerinde yaralanan olmadı. Patlamayı duyan sokak sakinleri deprem olduğunu düşündüklerini ve hemen binalardan sokağa çıktıklarını söyledi.

Olayla ilgili Güngören Kaymakamlığı da bir açıklama yaptı. Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"24.02.2020 Pazartesi günü saat 15.30 sıralarında ilçemiz Sanayi Mahallesi Malazgirt Caddesi üzerinde faaliyet gösteren ayakkabı solisyonu üretim tesisinde; havalandırma sisteminin yetersiz oluşu sebebiyle gaz birikmesi neticesinde, soğuk hava sebebiyle yakılan sobadan çıkan kıvılcımların da etkisiyle işyerinde patlama meydana gelmiştir. Patlamaya itfaiye, polis ve sağlık ekipleri ivedilikle müdahale de bulunmuş olup, patlama sonucu işyerinde çalışan 7 kişi tahliye edilmiştir. Patlama da bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmemiştir."


- İstanbul
Malazgirt, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Güngören'de patlama sonrası yangın (2)
Sabiha Gökçen'deki uçak kazasının ardından tutuklanan kaptan pilotun ifadesi ortaya çıktı Genç kadın, ayrılmak isteyen nişanlısının boğazını keserek öldürdü Doğu Perinçek, HDP ile ittifakı reddeden CHP'ye tepki gösterdi: Türk milletine yalan söylüyorlar

Son Dakika Haberleri
23:22 Soylu'nun Arka Sokaklar paylaşımı sosyal medyayı salladı: Eyvallah Rıza Baba
21:42 Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü
21:41 Ünlü çiftten alkışlanacak hareket
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 00:04:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Güngören'de iş yerinde patlama sonrası yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]