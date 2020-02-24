GÜNGÖREN'DE İŞ YERİNDE PATLAMA SONRASI YANGIN (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel GÜNGÖREN'DE İŞ YERİNDE PATLAMA SONRASI YANGIN (2) - Son Dakika

GÜNGÖREN'DE İŞ YERİNDE PATLAMA SONRASI YANGIN (2)

6 saat önce

İstanbul DHAGüngören'de bir işyerinde ilk bilgilere göre patlama sonrası yangın çıktı.

GÜNGÖREN'DE İŞ YERİNDE PATLAMA SONRASI YANGIN (2), System.String[]

İstanbul DHA

Güngören'de bir işyerinde ilk bilgilere göre patlama sonrası yangın çıktı.

Güngören'de bulunan 5 katlı binada halat üretimi yapıldığı belirtilen iş yerinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası 4. kattaki işyerini alevler sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin çalışması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-yangından görüntü


İstanbul, Güngören, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:03 Kaynak: DHA
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