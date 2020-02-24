GÜNGÖREN'DE İŞ YERİNDE PATLAMA SONRASI YANGIN (2) - Son Dakika

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GÜNGÖREN'DE İŞ YERİNDE PATLAMA SONRASI YANGIN (2)
6 saat önce
İstanbul DHAGüngören'de bir işyerinde ilk bilgilere göre patlama sonrası yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:03 Kaynak: DHA
İstanbul DHA
Güngören'de bir işyerinde ilk bilgilere göre patlama sonrası yangın çıktı.
Güngören'de bulunan 5 katlı binada halat üretimi yapıldığı belirtilen iş yerinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası 4. kattaki işyerini alevler sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin çalışması devam ediyor.
Görüntü Dökümü:
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-yangından görüntü
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