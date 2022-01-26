GÜNGÖREN'DE KAÇAK SİGARA SATILAN İŞYERİNE BASKIN - Son Dakika

GÜNGÖREN'de kaçak sigara satışı yaptığı tespit edilen işyerine baskın düzenledi. Baskında işyeri sahibi Suriye uyruklu Mohammed Mustafa Ş., gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda satışa hazır kaçak sigara ve tütün ele geçirildi.

Polis, Güngören Haznedar Mahallesi'nde bir işyerinde kaçak sigara ve tütün satışı yapıldığı bilgisi aldı. Harekete geçen ekipler, dün saat 17.30 sıralarında işyerine baskın düzenledi. İşyerinde bulunan Suriye uyruklu Mohammed Mustafa Ş. gözaltına alındı. İşyerinde yapılan aramalarda 3 bin 450 adet bandrolsüz kaçak sigara, 11 bin paket kaçak tütün ve tütün sarma makinası ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine sevk edildi.