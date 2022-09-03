E.D. sorgusunda yaşı küçük R.A.K ile sevgili olduklarını, kıskançlık nedeniyle tartışma yaşadıkları için olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Güngören'de kadına şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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