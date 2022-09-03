Güngören'de kadına şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Güngören'de kadına şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı

03.09.2022 02:54
Güngören'de kadına şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı

Güngören'de kadına şiddet uyguladığı belirlenen şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Güngören'de kadına şiddet uyguladığı belirlenen şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Genç Osman Mahallesi'nde 31 Ağustos'ta, R.A.K. isimli kadına şiddet uygulayan E.D, kasten yaralama suçuna yönelik çalışmalar sonucu İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2 Eylül'de yakalandı.

E.D. sorgusunda yaşı küçük R.A.K ile sevgili olduklarını, kıskançlık nedeniyle tartışma yaşadıkları için olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

R.A.K'nin talebi üzerine E.D. hakkında 6284 sayılı yasa kapsamında önleyici/koruyucu tedbir kararı uygulandı.

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Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güngören'de kadına şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Güngören'de kadına şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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