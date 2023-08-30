Güngören'de kahvehanede silah çatışma çıktı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Güngören'de kahvehanede silah çatışma çıktı: 1 ölü, 2 yaralı

Son Güncelleme: 30.08.2023 20:46

Güngören'de kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırı sonucu çıkan çatışmada bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Güngören'de bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırı, içeriden de karşılık verilmesiyle silahlı çatışmaya dönüştü. Bir kişinin hayatını kaybettiği çatışmada 2 kişide ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Güngören'de kahvehanede silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

İÇERİDEN KARŞILIK VERİLDİ

Olay, 18.00 sıralarında Merkez Mahallesi'nde bulunan bir kahvehane de meydana geldi. İddiaya göre kahvehaneye gelen bir grup rast gele silahlarla rast gele ateş etmeye başladı. Kahvehanede bulunanların da karşılık vermesi üzerine silahlı çatışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Güngören'de kahvehanede silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

1 ÖLÜ, 2 YARALI

Çıkan çatışmada bir kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından bir kişi gözaltına alınarak ekip otosuna bindirildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ediyor.

Kaynak: DHA

Polis, 3. Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Güngören'de kahvehanede silah çatışma çıktı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güngören'de kahvehanede silah çatışma çıktı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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