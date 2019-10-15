Son Dakika Haberleri: Güngören'de kahvehaneye saldırı: 3 yaralı (1)
Son Dakika Güncel Güngören'de kahvehaneye saldırı: 3 yaralı (1)

Güngören'de kahvehaneye saldırı: 3 yaralı (1)

57 dakika önce

GÜNGÖREN Abdi İpekçi Caddesi'nde bulunan bir kahvehaneye motosikletli kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Güngören'de kahvehaneye saldırı: 3 yaralı (1), System.String[]
GÜNGÖREN Abdi İpekçi Caddesi'nde bulunan bir kahvehaneye motosikletli kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 1'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.


- İstanbul
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:29 Kaynak: DHA
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