Güngören'de kahvehaneye saldırı: 3 yaralı (1)
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GÜNGÖREN Abdi İpekçi Caddesi'nde bulunan bir kahvehaneye motosikletli kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:30 Kaynak: DHA
GÜNGÖREN Abdi İpekçi Caddesi'nde bulunan bir kahvehaneye motosikletli kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 1'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.
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