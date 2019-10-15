Son Dakika Haberleri: Güngören'de kahyaların kavgası kanlı bitti, katil zanlıları polise teslim oldu
Son Dakika 3. Sayfa Güngören'de kahyaların kavgası kanlı bitti, katil zanlıları polise teslim oldu

Güngören'de kahyaların kavgası kanlı bitti, katil zanlıları polise teslim oldu

1 saat önce

Güngören'de bir kişi kahyalık tartışması yüzünden öldürüldü.

Güngören'de kahyaların kavgası kanlı bitti, katil zanlıları polise teslim oldu, System.String[]

Güngören'de bir kişi kahyalık tartışması yüzünden öldürüldü. Cinayet anına ait görüntüler güvenlik kamerasına yansırken şüpheliler polise teslim oldu.


Olay, Güngören Güneştepe Mahallesi, Şehit Er Hasan Sorma Sokak'ta, 8 Ekim Salı günü saat 06.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, minibüs kahyalığı yapan Edip Erdoğan ve Sertaç K. arasında tartışma yaşandı. Tartışmadan bir süre sonra Sertaç K. ve arkadaşı Gökhan K., Edip Erdoğan'nın yanına tekrar geldi. Gökhan K. elindeki silahla Edip Erdoğan'ı vurarak öldürdü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


Polisin, cinayet olayıyla ilgili çalışmaları sürerken, şüpheliler Sertaç K. ve Gökhan K., 13 Ekim Pazar günü polise teslim oldu. Asayiş Büro Amirliğine getirilen şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Edip Erdoğan'ın katil zanlıları Sertaç K. ve Gökhan K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Güngören, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:43 Kaynak: İHA
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