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Güngören'de kamyonete çarpan İETT otobüsünden fırlayan yolcu ağır yaralandı - Son Dakika

Güngören'de kamyonete çarpan İETT otobüsünden fırlayan yolcu ağır yaralandı

19.02.2022 14:56

İstanbul Güngören'de park halindeki araca çarpan İETT otobüsündeki yolcu, camdan fırlayarak ağır yaralandı.

İstanbul Güngören'de park halindeki araca çarpan İETT otobüsündeki yolcu, camdan fırlayarak ağır yaralandı.

Gençosman Mahallesi Doğanbey Caddesi'nde Bağcılar yönünde ilerleyen Ramazan Özer'in kullandığı İETT otobüsü, kavşakta dönerken kaymaya başladı.

Kontrolden çıkan araç, kavşakta park halindeki 39 SA 487 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün sol arka tarafındaki camından fırlayan Nurettin Akkaya adlı yolcu yola düştü.

Başından ağır yaralanan Akkaya, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya karışan otobüs ve kamyonet olay yerinden kaldırıldı.

Güngören'de kamyonete çarpan İETT otobüsünden fırlayan yolcu ağır yaralandı
Güngören'de kamyonete çarpan İETT otobüsünden fırlayan yolcu ağır yaralandı
Güngören'de kamyonete çarpan İETT otobüsünden fırlayan yolcu ağır yaralandı

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Ramazan Özer, Bağcılar, İstanbul, İETT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güngören'de kamyonete çarpan İETT otobüsünden fırlayan yolcu ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güngören'de kamyonete çarpan İETT otobüsünden fırlayan yolcu ağır yaralandı - Son Dakika
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